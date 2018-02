Poste Italiane: In tutta Italia consegne a giorni alterni. Edoardo Todaro

Poste italiane sta partendo su tutto il territorio nazionale con i “giorni alterni”. Lunedì un presidio in consiglio comunale. L’8 febbraio 2018 è stata firmata un’ipotesi di accordo tra Poste Italiane Spa e OOSS che prevede il recapito a giorni alterni su tutto il territorio nazionale. Il progetto, già partito in alcune località dopo un accordo del 2015, si è rivelato secondo i sindacati fallimentare. Nell’ambito del già previsto taglio di 9000 posti di lavoro a livello nazionale nei prossimi tre anni, con questa riorganizzazione saranno tagliate oltre 4000 zone di recapito. Per questo motivo la maggioranza dei portalettere fiorentini hanno sottoscritto un appello alle Rsu affinché non sottoscrivino l’accordo.