Pop Art Street Fest a Prato. Simone Faggi

Podcast 00:00 / 00:10:54 1X

Grande festa al Macrolotto zero di Prato, in via Pistoiese e in piazza dell’Immaginario. Sullo sfondo lo scenario politico nazionale, le prossime elezioni amministrative, la questione della demolizione del vecchio ospedale. Parla il vice sindaco di Prato.