Pollica (Cilento): la più premiata dalle bandiere Blu

Podcast 00:00 / 00:07:32 1X

Dal 14 al 16 settembre il viaggio in Cilento per i soci del Controradioclub (info e prenotazioni su www.controradio.it, banner Viaggio in Cilento).

Pollica è situata sulle pendici meridionali delMonte Stella. Lungo la costa si trovano le località turistiche di Acciaroli, a sud-ovest, su un breve promontorio roccioso, e di Pioppi sede del Museo vivo del Mare. Il territorio comunale è compreso nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Intervista al Sindaco di Pollica, Stefano Pisani