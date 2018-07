Plogging. Insieme per l’ambiente. Intervista Chiara Fossombroni

Il prossimo 17 luglio il primo evento di Plogging a Firenze. In ogni quartiere di Firenze Da una moda nata in Svezia e che sta spopolando, il PLOGGING, che significa correre o camminare e

raccogliere i rifiuti da terra.Verranno premiati i primi partecipanti con una tshirt e con aperitivo scontato nei locali (uno per quartiere).