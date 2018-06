Plastica:riciclare non basta. Giuseppe Ungherese

Podcast 00:00 / 00:04:14 1X

Riciclare la plastica non è la soluzione per contrastare una delle emergenze ambientali più gravi dei nostri tempi: l’inquinamento da plastica. Con una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i volumi attuali entro il 2025, l’unica possibilità per intervenire in modo risolutivo è ridurre, drasticamente e con urgenza, l’immissione sul mercato di imballaggi in plastica usa e getta. È quanto emerge dai dati illustrati nel rapporto “Plastica: il riciclo non basta. Produzione, immissione al consumo e riciclo della plastica in Italia ” redatto dalla Scuola Agraria del Parco di Monza per conto di Greenpeace. Parla il responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia.