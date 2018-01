Il piano investimenti per il Mugello(e i risarcimenti per la Tav)

Questa mattina il Vice Ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, sarà con l’Assessore regionale ai trasporti in Mugello ad illustrare il piano di investimenti per la zona e risarcimenti per i danni causati dai lavori per la Tav. Il piano era stato annunciato nel 2016 e presentato nel 2017. La protesta dei pendolari del Mugello per la situazione dei trasporti.