Pecci Waves – Puntata n. 1 del 28 febbraio 2018

Primo nuovo appuntamento con Pecci Waves. In questa puntata Andrea Mi ha incontrato il curatore Stefano Pezzato per un giro dentro La Collezione Permanente del museo, in un percorso espositivo di recente aperto al pubblico.