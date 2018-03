Omaggio a Papa Francesco. Massimo Orlandi

A 5 anni dall’elezione di Papa Francesco la Comunità di Romena pubblica un libro per ringraziare il Papa (un modo per dimostrare il nostro sostegno alle sue posizioni e al suo stile) intervistando tante figure della chiesa di periferia (come don Ciotti, Alberto Maggi, Ermes Ronchi) e laici (Erri De Luca, Maurizio Maggiani, Eraldo Affinati, Moni Ovadia).