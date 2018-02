Oh Little man di Giovanni Ortoleva in scena alle Fornaci – Giovanni Ortoleva

La performance dell’artista e drammaturgo Ortoleva con Edorardo Sorgente sulle follie del sistema economico è una prova aperta a chiusura della residenza artistica under35 iniziata il 15 gennaio. È una performance per un attore solo, centrata sul tema dell’economia e la crisi finanziaria del 2008, “Oh, little man” lo spettacolo interpretato da Edoardo Sorgente per la regia di Giovanni Ortoleva, che andrà in scena venerdì 2 febbraioalle 21.15 come prova aperta a chiusura della residenza artistica under35 iniziata il 15 gennaio sul palco dell’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto, 19, Ar). L’evento fa parte della rassegna Diffusioni a cura diKanterStrasse Teatro. Ingresso libero. Venerdì 2 febbraio alle ore 21.15 al Centro Culturale Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (AR) per la rassegna Diffusioni a cura di KanterStrasse Teatro.