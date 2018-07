Nuova legge vecchia truffa. Matteo Pucciarelli

Matteo Salvini ha preso in mano la Lega quando era immersa negli scandali, la

credibilità del movimento distrutta dagli intrallazzi del tesoriere, il mito di Bossi offuscato dal figlio Trota. Non era affatto

scontato che ci fosse un futuro per il partito del Nord. Oggi invece la Lega è viva e vegeta, governa molte regioni del Settentrione, fa alleanze in Europa con movimenti in ascesa come quello di Le Pen in Francia ed ha vinto le elezioni.

Un’inchiesta dell’Espresso racconta però come la Lega di Salvini continui ad agire in maniera illegale. Mentre il libro del giornalista della Repubblica “Anatomia di un populista” ne racconta le origini opache del leader.