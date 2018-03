No alla guerra dal Consiglio Comunale di Firenze. Donella Verdi

A Firenze il Consiglio comunale approva all’unanimità la Risoluzione per la sospensione delle forniture militari a paesi in guerra ma dice no all’adesione ed alla partecipazione del gonfalone della città al prossimo Toscana Pride che si svolgerà a Siena il prossimo 16 giugno. Parla il Consigliere comunale di “Firenze riparte a sinistra”.