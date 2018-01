Nidi e Materne.22 milioni per rette,piu’classi e costi tagliati – Gabriele Toccafondi

Tariffe per i nidi abbassate, rimborsi per i genitori con bambini già iscritti, allungamento dell’orario di apertura. Il governo ha varano un piano triennale per l’infanzia per l’ammontare di 12 milioni e 800 mila euro a cui vanno aggiunti 8 milioni e mezzo per nuovi poli per l’infanzia. Parla il Sottosegretario all’Istruzione.