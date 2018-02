Musei italiani.Il Consiglio di Stato dice no ai direttori stranieri – Patrizia Asproni

Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, incassa un nuovo duro colpo, questa volta dal Consiglio di Stato. Dopo il niet ricevuto il 25 maggio 2017 dal Tar quando il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato contro la selezione di cinque dei nuovi direttori, di cui uno straniero (secondo la legge in vigore, si legge nella sentenza del Tar, “il bando della selezione non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani”), ora il Consiglio di Stato pur ribaltando parzialmente quella sentenza (regolare la nomina dei direttori) ha messo in discussione la scelta di affidare musei italiani a direttori stranieri. Parla la Presidente del Museo Marino Marini di Firenze.