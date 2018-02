Molestie sessuali. Allarme Istat mentre i femminicidi continuano. Mario de Maglie

Istat: 8,8 milioni di donne vittime molestie sessuali, 3,1 milioni gli uominiIstat: 8,8 milioni di donne vittime molestie sessuali, 3,1 milioni gli uomini I dati nel report “Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro” negli anni 2015-2016. Nel corso della vita 1 milione 173mila donne (7,5%) ne sono state vittime in ufficio o in azienda e l’80,9% di loro non ne ha parlato con nessun collega. I dati generali tendono a diminuire mentre restano stabili le percentuali sui ricatti sessuali nel posto di lavoro. Mentre a Livorno, un uomo ha ucciso l’ex moglie e poi si è tolto la vita nel bagno. L’omicidio-suicidio è avvenuto in uno studio dentistico di Livorno, in piazza Attias. Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, l’uomo era stato fino al novembre scorso agli arresti domiciliari per stalking. Parla lo psicologoco e coordinatore del centro ascolto uomini maltrattanti [uominimaltrattanti.org].