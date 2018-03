Met news – Puntata n° 8 del 28 marzo 2018

Dal 27 al 30 marzo in PRIMA ASSOLUTA al TEATRO FABBRICHINO

Livia Gionfrida in “GIOIA”. Via crucis per simulacri, nuova produzione del Metastasio in collaborazione con Teatro Metropopolare



Dal 4 all’ 8 aprile al TEATRO METASTASIO “VANGELO SECONDO LORENZO”, scritto da Leo Muscato e Laura Perini, è un viaggio nel mondo del Priore di Barbiana.



Dal 12 al 15 aprile al TEATRO FABBRICONE, Roberto Trifirò è il protagonista di un capolavoro di Molière, “IL MISANTROPO” con la regia di Monica Conti.