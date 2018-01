Met News – Puntata n° 5 del 31 gennaio 2018

Dal 30 gennaio al 4 febbraio AL TEATRO FABBRICHINO Pascal Rambert, affida a Paolo Musio e al suo cane il monologo “L’ARTE DEL TEATRO”, un’autentica dichiarazione d’amore per il teatro come parafrasi di vita e di passione, per quell’arte che, nella dimensione privilegiata del “qui e ora”, si nutre del respiro e del battito della contemporaneità. Estratto audio di Paolo Musio.

AL TEATRO MAGNOLFI proseguono LE PIACEVOLI CONVERSAZIONI

Dopo il grande successo con Tindaro Granata, dal 9 al 18 febbraio sarà SAVERIO LA RUINA a rendersi disponibile a raccontare se stesso e il suo mestiere in modo disarmato al pubblico e a condividere con lui pratiche di comunicazione non verbale. Anima della compagnia Scena Verticale, nonché direttore artistico del festival Primavera dei Teatri a Castrovillari, nel corso di questi 10 giorni La Ruina presenterà 4 suoi spettacoli: “DISSONORATA”, “LA BORTO”, “POLVERE” e “MASCULO E FIAMMINA”.

Il primo fine settimana è dedicato all’ultima produzione, che ha debuttato al Piccolo di Milano, MASCULU E FÌAMMINA (da venerdì 9 a domenica 11 febbraio). Intervista di Chiara Brilli a Saverio La Ruina su quest’ultima produzione.

Da martedì 13 a domenica 18 febbraio al TEATRO METASTASIO (feriali ore 20.45, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30) debutta in prima nazionale “NIGHT BAR”, uno spettacolo su quattro testi brevi di Harold Pinter diretto da Valerio Binasco, interpretato da Nicola Pannelli, Sergio Romano, Arianna Scommegna e prodotto da Teatro Metastasio di Prato e Teatro Stabile di Genova. Intervista di Chiara Brilli a Valerio Binasco.