Marie Antoniette: i costumi di una regina da oscar. Intervista a Daniela Degli Innocenti

Podcast 00:00 / 00:05:33 1X

Parla la Conservatrice del Museo del Tessuto di Prato e curatrice della mostra. Mostra temporanea | Museo del Tessuto di Prato | 11 febbraio – 27 maggio 2018. La stagione espositiva 2018 del Museo si inaugura con una grande mostra dedicata ai costumi del film Marie Antoinette di Sophia Coppola. I costumi – ritenuti dalla critica frutto della migliore reinterpretazione cinematografica mai realizzata dell’abbigliamento del XVIII secolo – sono straordinaria opera della costumista di fama mondiale Milena Canonero, che nel 2007 ha ricevuto per questa produzione il Premio Oscar. La mostra è realizzata in collaborazione con la Sartoria The One, la più giovane sartoria cinematografica e teatrale di Roma che custodisce un vastissimo patrimonio di abiti che raccontano la storia dello spettacolo televisivo, teatrale e cinematografico italiano e straniero.