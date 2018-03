Mai in Silenzio. Il Concorso. Manica Barni Chiara Brilli

Dopo il successo nei licei, Mai in Silenzio diventa un concorso musicale aperto ai giovani artisti che risiedono o operano in Toscana. Al via il bando gratuito rivolto a musicisti under 35 toscani per la scrittura di un brano musicale sul tema della violenza contro le donne e per un corretto rapporto tra i generi. In giuria, fra agli altri, Dario Brunori e Irene Grandi. Ai vincitori la possibilità di realizzare produzioni musicali e concerti ad iniziare dal Meeting dei Diritti Umani 2018 al Mandela Forum di Firenze. Il progetto è realizzato da Controradio con il sostegno di Regione Toscana e il contributo di SIAE e Unipol. Intervista alla vicepresidente della Regione Monica Barni.