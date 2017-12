Lorenzo Guadagnucci – Todo Cambia del 27 dicembre 2017

Ai vertici dell’Antimafia un condannato per la “macelleria messicana” alla scuola Diaz. Gilberto Caldarozzi, condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi per i falsi del G8 è il numero 2 della Dia, per i giudici ha “gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero”. Partecipò alla creazione di false prove finalizzate ad accusare ingiustamente chi venne pestato senza pietà alla Diaz durante Genova 2001. Da qualche giorno è il numero 2 della Direzione investigativa antimafia, il fiore all’occhiello delle forze investigative italiane. Commenta la notizia il giornalista che venne picchiato alla Diaz, scrisse poi “Noi della Diaz” e successivamente con Vittorio Agnoletto, uscito nel 2011 “L’eclisse della democrazia. Le verità nascoste sul G8 2001 a Genova”. È fra i fondatori e animatori del Comitato Verità e Giustizia per Genova.