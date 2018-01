Le donne in piazza contro Trump. Anche a Firenze – Nancy Bailey

Nell’Anniversario della Marcia Globale delle donne del 2017, promossa dalle donne degli Stati uniti contro le politiche del Presidente Donald Trump, domenica 21 gennaio si svolgeranno più di 500 manifestazioni negli USA e nel mondo, in Italia a Firenze, Roma e Milano, per dire che il Presidente degli USA non ci rappresenta e per respingere le sue politiche sessiste, razziste e militariste. La resistenza contro il Governo Trump cresce negli U.S.A. e nel mondo e anche a Firenze la comunità statunitense, in prima fila le donne, organizza un presidio domenica 21 gennaio ore 14.30-17. in Piazza San Lorenzo.