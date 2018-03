L’Artigianato Artistico alla conquista dela Cina. Elisa Guidi

CINA. Per il secondo anno consecutivo, Artex torna in Cina,

alla Shenzhen International Furniture Exhibiton, l’importante fiera dedicata al settore dell’arredo in programma nella città

cinese dal 19 al 22 marzo 2018. Il Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana ha infatti curato ancora

una volta il padiglione italiano, circa 800 metri quadrati, il doppio rispetto allo scorso anno. Un appuntamento

attesissimo, che richiama migliaia di persone da tutta la Cina e da tutto il mondo. Lo scorso anno i visitatori superarono la quota dei 100mila e le aziende partecipanti furono oltre 400. Quest’anno saranno 22 i brand che porteranno il Made in Italy in una città che conta quasi 12 milioni di abitanti e che da 33 anni è punto di riferimento mondiale per l’arredo. Il racconto della Coordinatrice di Artex.