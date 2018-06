L’Agenda dell’ architetto del 7 giugno 2018

Prendono il via le celebrazioni dedicate ai cento anni dalla nascita dell’architetto Leonardo Ricci,

che prevedono una serie di iniziative promosse da Comitato Nazionale “Ricci 100”, Fondazione

Giovanni Michelucci, Ordine e Fondazione Architetti Firenze, in collaborazione con il Comune di

Firenze – Estate Fiorentina 2018. A dare avvio al programma sarà una conferenza che si terrà

venerdì 8 giugno alle 17.30 alla Palazzina Reale di piazza Stazione.

Oggi, giovedì 7 giugno, alle 14 è in programma all’auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR

Firenze un approfondimento sulle tematiche inerenti a Inarcassa e alla Fondazione Inarcassa in

relazione alla libera professione.

C’è tempo ancora fino alle ore 12 di venerdì 15 giugno 2018 per consegnare gli elaborati per

partecipare al bando “A-Factor Interior Design Contest – Solid Surface Bathtub”, progetto che vede

la partecipazione dell’azienda Berni srl – bernistore.it in collaborazione con Fondazione e Ordine

degli Architetti di Firenze.

Intanto, è aperta la call fotografica “Spazi sospesi”, rivolta a tutti gli architetti iscritti all’Ordine

degli Architetti di Firenze: per partecipare, ma anche per avere tutte le informazioni e restare

sempre aggiornati sugli eventi e sulle iniziative in programma, è possibile consultare il sito

www.architettifirenze.it o seguire la pagina Facebook Ordine degli Architetti di Firenze.