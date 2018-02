La Toscana contro la tortura – Severino Saccardi

Incontro promosso dall’Associazione culturale”Testimonianze” in collaborazione con l’Associazione “Volver”, nell’ambito delle iniziative della Festa della Toscana (in ricordo e per l’attualizzazione della lezione e dell’atto con cui Pietro Leopoldo, nel 1786, abolì, per la prima volta nel mondo, tortura e pena di morte),si svolgerà a Casa Martelli (via F. Zanetti, 8, zona Duomo, Firenze), dalle 21.00 di oggi.