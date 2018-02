La Terza potenza mondiale in piazza. Flavio Lotti

Podcast 00:00 / 00:06:04 1X

Così vennero definiti i cittadini che 15 anni fa scesero in piazza per protestare contro l’imminente guerra in Iraq. A Roma, la manifestazione più numerosa con 3milioni di persone. Lo stato di salute del movimento per la pace italiano nelle parole dell’organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi. Flavio Lotti è stato per 16 anni il Coordinatore nazionale della Tavola della Pace (dal 1996), la più grande rete pacifista italiana che raccoglie centinaia di gruppi e organizzazioni laiche e religiose ed Enti Locali. Ed è Direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, un’associazione che riunisce 704 Comuni, Province e Regioni italiane, dalla sua fondazione nel 1986.