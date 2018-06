La schedatura dei Rom e quella tesi di laurea che ‘inventò’ lo sterminio

Si intitola “I destini dei bambini zingari. Educati in modo estraneo alla loro razza” l’ultimo libro dello storico Luca Bravi.

Il volume presenta per la prima volta in lingua italiana la tesi di laurea di Eva Justin, giovane antropologa che si dedicò agli studi razziali sulla categoria “zingari” nella Germania nazista e che fu assunta nel Centro di ricerca per l’igiene razziale e la biologia criminale dell’Ufficio d’igiene del Reich. Il recupero di questo testo in lingua italiana permette di rintracciare i segni storici della permanenza dello stereotipo, non ancora superato, dello “zingaro”.