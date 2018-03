La legge Basaglia. 40 anni fa. Margherita Festini

Podcast 00:00 / 00:06:20 1X

In occasione del 40esimo della legge n.180 i collettivi Codice Rosso, della facoltà di Medicina, e Laboratorio 15, della facoltà di Psicologia, propongono un percorso di analisi critica e di discussione sui grandi temi sviluppati da Basaglia, dalla sua equipe e da quel particolare momento storico. L’iniziativa si svilupperà su tre giornate 13, 14 e 16 marzo 2018: In apertura la facoltà di Psicologia in via della Torretta 16, alle 14.30, ospiterà un dibattito sugli aspetti storici e politici dello sviluppo della legge n.180.