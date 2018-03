La galera per chi soccorre. Alessandra Zunino

Alessandra è una giovane volontaria che lavora da anni sul confine a Ventimiglia sul tema dei migranti. Negli ultimi anni ha partecipato alla gestione del campo per immigrati della Caritas a Ventimiglia. Il campo di Sant’Antonio ha aiutato migliaia di persone, in particolare donne, famiglie e minori. E’ sostenuto esclusivamente da donazioni e gestito da volontari e dal parroco. Nell’intervista il racconto della sua storia e un commento alla vicenda della guida alpina che rischia cinque anni di carcere per aver soccorso una migrante incinta.