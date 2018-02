La Cultura del verde alla Cooperativa di Legnaia. Riccardo Trallori

Giovedì 15 febbraio nella Sala Conferenze della Cooperativa di Legnaia in via Baccio da Montelupo 180, Firenze, dalle ore 15:00 alle 19:30 si terrà un’iniziativa sulla cura e la buona gestione del verde e dell’arredo urbano. L’incontro, in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze, ha il patrocinio dell’Accademia dei Georgofili, dell’Ordine degli Agronomi e di alcune aziende del settore.