Irene Biemmi – Todo Cambia del 27 dicembre 2017

Polemiche in rete. Fa discutere il brano intitolato La vacanza dei verbi pubblicato nel libro “I verbi canterini” edito da MelaMusic. Nel libro scolastico per bambini il “babbo fuma la pipa” e la “mamma lava e stira”. Ma è un caso isolato? Ne parliamo con la Ricercatrice e formatrice esperta di Pedagogia di genere e delle pari opportunità, Irene Biemmi tiene corsi di formazione per sensibilizzare il mondo della scuola alla cultura di genere ed è autrice di numerosi studi sulla questione, come “Educazione sessista Stereotipi di genere nei libri delle elementari” Nuova edizione riveduta e corretta, novembre 2017.