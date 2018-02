Imperdonabile. Un documentario straordinario sul Rwanda. Giosue’ Petrone

Sabato 3 marzo, alle ore 21, avrà luogo la prima nazionale del film-documentario “Imperdonabile”. La proiezione è prevista presso il Cinema “La Compagnia” di Via Cavour 50/R, a Firenze. “Imperdonabile” racconta in prima persona la storia di due dei protagonisti del genocidio del Ruanda, il più grande degli anni ’90 e della storia africana. Il primo è Alice, una donna che ha perso sua figlia e una mano a colpi di macete. Il secondo è Emmanuel: l’uomo che l’ha mutilata e che è tornato indietro per chiederle perdono. Parla il regista.