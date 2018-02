Giovani Cinesi: il razzismo? Colpa anche di chi delinque

Il presidente dell’associazione Unione giovani italocinesi , Francesco Xià: Il forte vento xenofobo e razzista che soffia in tutta Europa è arrivata anche in Italia: non si può tacere che la proliferazione del razzismo e della xenofobia è colpa anche dei migranti che spacciano, delinquono e non rispettano le regole”