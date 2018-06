Ginevra canta Tenco. Giacomo Trentanovi

In occasione degli 80 anni dalla nascita di Luigi Tenco, sarà Ginevra Di Marco l’interprete

speciale dei brani del celebre cantautore nella nuova produzione in prima assoluta firmata Nuovi Eventi Musicali.

Accompagnata dagli arrangiamenti originali di Marco Bucci, la cantante si esibirà a Barberino Val d’Elsa venerdì 29 giugno(piazza Barberini, ore 21.30) e a Scandicci per Open City, sabato 14 luglio (piazza Matteotti, ore 21.30). I celebri brani di Tenco quali “Vedrai vedrai”, “Io si”, “Angela”, “Lontano lontano” saranno intervallati da brani di musica “classica”, a Parma da quelli di Giacomo Puccini, a Firenze dal Quartetto per archi n.3, op 41 di Robert Schumann, in piena tradizione Nuovi

Eventi Musicali, nei cui programmi musicali i più grandi autori di ogni tempo si affiancano.