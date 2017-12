Gianluca Mannucci – Todo Cambia del 27 dicembre 2017

“La linea Ataf più importante per la mobilità fiorentina, cioè la 14, nella direzione dall’ospedale di Careggi verso Bellariva non passa più dalla Stazione SMN. A pochi mesi dall’avvio della tramvia che collegherà proprio la direttrice Stazione-Careggi, si decide di apportare in anticipo un taglio di percorso “pesante. Migliaia di passeggeri costretti alla Fortezza o in Piazza Indipendenza, senza troppe informazioni, visto cosa è accaduto ai conducenti che hanno dovuto spiegare a ogni singolo passeggero perché avevano cambiato strada”. La protesta della Fit Cisl dell’Ataf.