Il futuro del mondo vedra’ lo scontro tra Usa e Cina? – Rodolfo Ragionieri

XIX Edizione per il corso di geopolitica dedicato quest’anno a “L’Asia orientale nel mondo globalizzato”. Da domani, venerdì 09 febbraio, fino al 26 marzo 2018 al Circolo Le Vie Nuove viale Giannotti a Firenze. La tavola rotonda d’esordio – ad ingresso libero, alle ore 17:00 – avrà come titolo la domanda “Il futuro del mondo vedrà lo scontro tra Usa e Cina?” e vedrà la partecipazione del responsabile esteri del Pd Piero Fassino, Simone Pieranni de Il Manifesto e di Angela Terzani Staude. Coordina il prof. Rodolfo Ragionieri, Università di Sassari e memobro del Forum per i problemi della pace e della guerra che organizza il ciclo di incontri