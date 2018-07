Fusioni. David Baroncelli e Giacomo Trentanovi

Podcast 00:00 / 00:20:25 1X

Un calendario integrato, caratterizzato da una decina di incontri pubblici nelle frazioni, per illustrare ai

cittadini i nuovi passi che le amministrazioni comunali stanno compiendo in direzione della fusione di Barberino e

Tavarnelle. Alla creazione del comune unico, per la quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi in occasione di una

consultazione referendaria, stanno lavorando le commissioni consiliari coordinate da Francesco Grandi e Francesco

Tomei. Il percorso è diventato ufficiale a seguito dell’approvazione dei Consigli Comunali di Barberino e Tavarnelle, riuniti in forma congiunta aperta al pubblico, della richiesta di attivazione dell’iter alla Regione Toscana. “A meno di quattro mesi dal referendum che si terrà nel corso dell’autunno l’intento è quello di parlare in maniera approfondita e dettagliata – dichiarano i sindaci David Baroncelli e Giacomo Trentanovi – dei temi, dei vantaggi, delle finalità e delle prospettive che un’eventuale fusione porterà nel nostro territorio e nell’interesse esclusivo delle comunità di Barberino e Tavarnelle”.