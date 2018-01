Firenze: regole comuni per gli spazi estivi. E a mezzanotte, basta musica 00:00 / 00:19:06 1X

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato una delibera sugli spazi estivi, che è passata un po’ in sordina ma che non pochi profili di interesse. Ne parliamo con il proponente Tommaso Grassi capogruppo di Sinistra Italiana in consiglio comunale