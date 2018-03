Fiorentina Basket – Final Eight – Il punto con Andrea Niccolai

Il punto con il coach Niccolai dopo la “Final 8” di Coppa Italia di serie B a Fabriano nelle Marche che ha visto la Cestistica San Severo battere la All Food Fiorentina Basket per 60 a 56. Prossimo incontro, sabato 10 marzo, contro la Robur et Fides Varese, battuta all’andata sul campo del San Marcellino.