Festival delle Colline 2018: intervista a Sergio Caputo

Sergio Caputo

6 luglio – ore 21.30

Villa Medicea – Poggio a Caiano (PO)

Indimenticabile il suo “Sabato italiano”… Sergio Caputo torna dal vivo e venerdì 6 luglio il nuovo tour ferma alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato) per farci ascoltare successi come “Un sabato italiano” “Il Garibaldi innamorato”, “Italiani mambo” fino ai brani dell’ultimo album “POP JAZZ and LOVE”.