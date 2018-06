Estate Fiesolana.Avion Travel. Peppe Servillo

Venerdì 29 Giugno 2018 ore 21:15, Teatro Romano di Fiesole. Gli Avion Travel si sono ricongiunti in formazione originale per quello che è stato il Retour nel 2014, poi protrattosi fino agli inizi del 2017; tre anni in cui la band è stata protagonista di più di 100 concerti, riscoprendo l’intesa e l’affiatamento, ma soprattutto ritrovando un pubblico sempre affezionato e in attesa di nuova musica. Nell’estate del 2017 dopo la scomparsa di Fausto Mesolella e un periodo di esitazioni e riflessioni, il tour è ripreso in quintetto con la new entry di Duilio Galioto alle tastiere. Dal 2003 ad oggi naturalmente gli Avion Travel non hanno abbandonato la loro attività, grazie alle molte pubblicazioni, omaggi, cover, riedizioni e vari tour con formazioni diverse e ridotte. Peppe Servillo, voceMario Tronco, tastiereDuilio Galioto, piano e tastiere Peppe D’Argenzio, sax Ferruccio Spinetti, contrabbasso Mimì Ciaramella, batteria.