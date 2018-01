Empoli,un sabato antifascista – Brenda Barnini

Associazioni e organizzazioni di Empoli esprimono tutta la loro preoccupazione per il crescendo di violenza, intolleranza e intimidazione riconducibili ad organizzazioni fasciste. Quanto successo ad Empoli, le minacce di morte arrivate alla sindaca, dopo che la città era stata insignita della Medaglia d’oro al Merito civile per la fiera opposizione al regime fascista, merita – dicono ANED, ANPI, ARCI, CGIL, CISL, LIBERA, Rete degli Studenti Medi, UDU, UIL – una risposta netta e decisa da parte di tutte le forze democratiche. E invitano a partecipare attivamente alla manifestazione che si terrà il 3 febbraio a Empoli: alle ore 15,00 concentramento in piazza Don Minzoni e alle ore 16,00 interventi conclusivi il Largo 8 marzo ’44. Ai nostri microfoni la Sindaca di Empoli.