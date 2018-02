Due papà: da oggi è possibile, anche in Italia

Il Tribunale di Livorno ha emesso un decreto con cui autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, in modo che i bambini risultino, anche per l’ordinamento italiano come già per quello americano, figli di entrambi i padri con cui sono nati e cresciuti. intervista con Manuela Grassadonia, presidente dell’associazione Famiglie Arcobaleno