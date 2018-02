De Magistris: dopo il 5 marzo un nuovo progetto per l’Italia

Podcast 00:00 / 00:07:07 1X

Intervista con il sindaco di Napoli e leader di DemA (Democrazia e Autonomia). “Una campagna elettorale brutta, lontana dai problemi reali, che lascerà il posto a un governo tecnico” dice De Magistris. “Dopo il 5 porteremo il il nostro progetto in Europa e in Italia, per una politica dal basso, vicina alla gente”