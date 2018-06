Dallapiccola torna in citta’. Mario Ruffini

Podcast 00:00 / 00:09:01 1X

Dallapiccola torna in città, con i suoi 3 eventi al Maggio e 40 appuntamenti in città, è stato definito un festival nel festival del Maggio Musicale Fiorentino, Dallapiccola torna in Conservatorio si configura come un ulteriore festival nel festival. Parla il musicologo, direttore d’orchestra e compositore tra i massimi esperti di Dallapiccola.