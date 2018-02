Corleone:”Mettiamo in sicurezza i diritti. A partire dal carcere”

Podcast 00:00 / 00:10:21 1X

La situazione nel carcere di Livorno è “inaccettabile” e i problemi riscontrati già nella scorsa visita non hanno ancora trovato una soluzione. E’ questo il giudizio del Garante regionale dei diritti dei detenuti, Franco Corleone, al termine della visita odierna alla casa circondariale livornese Le Sughere. La struttura attualmente ospita 238 detenuti, di cui 128 in alta sicurezza e gli altri in regime di media sicurezza.

Ascolta l’intervista