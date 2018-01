Condomini: ci sono i soldi per renderli green e risparmiare. Ma nessuno li usa

Efficientamento energetico, condivisione e sharing economy, ma anche agevolazioni fiscali e vantaggi ambientali sono i temi al centro di Civico 5.0 consultabili su una web app ( http://fonti-rinnovabili.it/ civico/ ) dove il cittadino può trovare anche la mappa dei monitoraggi effettuati da Legambiente nel 2017 e negli ultimi cinque anni (su 100 condomini di 33 città), che mettono in evidenza gli sprechi energetici di molti edifici. La spesa energetica è una voce rilevante per le famiglie ed è pari a 2.689 euro l’anno (521 euro per l’energia elettrica, 1.024 euro/anno per la produzione di acqua calda sanitaria, cucina e riscaldamento, 1.144 euro per la mobilità), spiega Legambiente. “Un costo che, invece, si può facilmente ridurre anche grazie agli incentivi (ecobonus e sismabonus) che consentono di detrarre le spese”