I concerti degli Amici della Musica – Luisa Santacesaria

Parla la musicologa e collaboratrice di Amici della musica di Firenze e lo fa per presentare la nuova stazione. Santacesaria ha intervistato gli artisti che si esibiranno sabato 13 e domenica 14 gennaio. È la voce narrante di Musica tra le corde, la pillola in onda su Controradio il giovedì alle 19:10. Il 2018 degli Amici della Musica di Firenze prende il via sabato 13 gennaio al Teatro della Pergola con il raffinato pianismo di Giuseppe Albanese e domenica 14 Quartetto Fonè con musiche di Schumann e Brahms.