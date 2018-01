Il collezionista del 28 gennaio 2018

ELMO HOPE Something for Kenny (from Elmo Hope, Hi-Fi Jazz USA )

MARIA JOAO My favorite things (from Cem Caminhos, Nabel GER 1985)

PICCIONI Swingin’ at Savoy + Mariposa Rosada (from OST Anastasia mio fratello, RCA ITA 1973)

NUNZIO ROTONDO Stelle filanti (from Nunzio Rotondo Vol.1, Columbia ITA 1961)

PETER HERBOLZHEIMER Frog dance (from Wide Open MPS GER 1973)

WAR The world is a ghetto (from The world is a ghetto, United Artists USA 1972)