DAVE DAVANI Milestone (from Fused, Parlophone UK 1965)

DUDU PUKWANA Zila (from Sounds Zila, JIKA Records UK 1981)

CARLOS GONZALES “SONIDO 8” El fin del juego (from OST “El fin del Juego” RCA Victor CHI 1969)

TOWER OF POWER Love’s been gone so long (from Back to Oakland, Warner Bros USA 1974)

ROBIN KENYATTA Ruby my dear (from Beggars and stealers, Muse USA 1977)

SANSARA Birthcry (from Sansara, Sonet SWE 1978)