Il Collezionista del 18 febbraio 2018

JEAN-LUC PONTY Flipping part 1 (from Open Strings, MPS BASF GER 1971)

JACK WALRATH Snagadaa (from Killer Bunnies, Spotlite UK 1987)

LALO SCHIFRIN Dragonfly (from Black Widow, CTI USA 1976)

WAYNE SHORTER & MILTON NASCIMENTO Miracle of the fishes (from Native dancer, Columbia USA 1975)

DON PATTERSON The lamp is low (from The return of Don Patterson, Muse USA 1972)