Il Collezionista del 14 gennaio 2018

ERIC DOLPHY Ode to Charlie Parker (from Far Cry New Jazz USA 1961)

JOE ZAWINUL Sharon’s waltz (from Concerto retitled, Atlantic USA 1976)

ROY BUDD Bayou blues (from OST Fear is the key, Pye UK 1972)

BERNARD PURDIE Purdie good (from Purdie Good, Prestige USA 1971)

DON RENDELL w. IAN CARR QUINTET Dusk fire (from Dusk fire, Columbia UK 1966)